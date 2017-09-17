Ворачек: Патрик всегда был на шаг впереди других, он ещё прибавит

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек высказался о новичке команде форварде Нолане Патрике.



«Он всегда был на шаг впереди других. Он знал, что будет делать ещё до того, как забирал шайбу. Это получается далеко не у всех. Он один из самых умных игроков, которых я встречал. Просчитывая ситуацию на льду, иногда можно замедлить темп игры. Это может делать Крейчи, Кутюрье. Важны первые три-четыре шага. Он ещё прибавит», – передаёт слова чешского форварда официальный сайт Национальной хоккейнйо лиги.

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