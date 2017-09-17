Марло: задаю тренерам «Торонто» много вопросов

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло поделился впечатлениями от тренировочного лагеря в составе новой команды. 38-летний Марло в этом межсезонье впервые в карьере сменил клуб. До этого он провёл 19 сезонов в «Сан-Хосе». За это время он набрал 1082 (508 + 574) очков в 1493 матчах.



«Сейчас я больше внимания уделяю тому, что рисуют тренеры, задаю много вопросов. Хочу всё делать правильно. Мы все сейчас знакомимся с тактикой, так что у нас много общего. Наверное, не надо гадать, а нужно просто играть. Потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть к новой форме. У нас хорошая команда, мне нравится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Комаров: Марло — настоящая легенда, с ним приятно играть