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Семёнов: «Авангард» настраивается на «Югру», как на серьёзного соперника

17 сентября 2017, воскресенье. 10:46 Хоккей

Форвард «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от домашнего матча с «Югрой». 12 сентября команды встречались в Ханты-Мансийске, и омичи выиграли с разгромным счётом 7:0.

«Надо сыграть строго, не должно быть никакой недооценки соперника. Настраиваемся, как на любой матч — на серьёзного противника: выходить и побеждать. Что помогло выиграть в Ханты-Мансийске? Это реализация моментов, это большинство – четыре шайбы забросили в такой расстановке. Нужно этим пользоваться, и всё будет хорошо.

Прежде всего, я должен шведам помогать: раздавать на края, отрабатывать сзади, в обороне, играть в пас. Они опытные игроки с высоким уровнем мастерства, я надеюсь, всё у нас получится.

Состояние команды перед домашней серией? Хорошее, готовимся, знаем, что ждёт много важных игр. Настраивается с первого матча на то, чтобы взять максимум очков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Югра Кирилл Семёнов
Новости. Хоккей
17 сентября 2017, воскресенье
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