«Куньлунь» ответил «Витязю» по посещаемости матчей в Шанхае

Пресс-служба «Куньлуня» ответила на сомнения «Витязя» в достоверности цифр посещаемости домашних матчей китайской команды. В протоколе очного матча — цифра 3210 зрителей. По мнению клуба из Подмосковья, матч посетили не более 1300 человек. Китайская команда выиграла данный матч со счётом 2:0.

«Витязь»: в Шанхае было 1300, а не 3210 зрителей, как в протоколе

«Цифры посещаемости почему-то вызвали сомнение у соперников, и пресс-служба «Витязя» даже посчитала нужным выразить эти сомнения на клубном вебсайте. Не берёмся судить со своей колокольни об обоснованности претензий подмосковного клуба к судейской бригаде КХЛ, отвечающей за достоверность таких сведений, однако не можем не заметить, что контраргумент был выдвинут весьма странный. Представителям клуба показались куда более достоверными слова комментатора КХЛ-ТВ, по ходу трансляции оценившего трибуны нашей арены как заполненные лишь на треть.



Что ж, быть может, в этом есть сермяжная правда, и действительно комментаторы, находящиеся за тысячи километров от места событий и видящие на телевизионной картинке лишь некоторую часть трибун, заслуживают большего доверия, чем судьи. И возможно, составителям протокола следует вместо точных цифр оперировать такими ёмкими понятиями, как «половина» или «треть», «толика» или «львиная доля». Но это, повторим, не к нам вопрос, пусть «Витязь» обращается с таким предложением в лигу.



Наше же дело – играть в хоккей, что мы, кажется, делаем вполне неплохо. Сомневающиеся могут взглянуть на таблицу Восточной конференции, которую мы после вчерашней победы возглавили. Впрочем, турнирная ситуация – это не совсем то, чем мы должны быть озабочены на нынешней стадии чемпионата. Сейчас у нас есть сутки на восстановление и сборы, а затем начнётся вояж по маршруту Нижний Новгород – Череповец – Москва – Рига», — говорится в заявлении китайского клуба.

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