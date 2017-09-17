Защитник Фальковский не поедет с «Кингз» в Китай на выставочные матчи с «Кэнакс»

«Лос-Андежелес Кингз» объявил фамилии 26 хоккеистов, которые поедут в Китай на два выставочных матча с «Ванкувер Кэнакс». 21 сентября «Короли» сыграют в Шанхае, а 23 сентября в Пекине. Белорусский защитник «Лос-Андежелеса» Степан Фальковский не попал в число восьми игроков обороны, которые отправятся в Китай.

В межсезонье Фальковский подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги из Калифорнии. В настоящее время белорусский хоккеист принимает участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса».