Трахтенберг: местечковые интересы убивают хоккей РФ. На ЧМ и ОИ судят не так

Пресс-атташе ФК «Спартак» Леонид Трахтенберг подверг критике судейство в Континентальной хоккейной лиге.

«Убеждён: в двух последних матчах ХК «Спартак» играл в меньшинстве. Большинство составили судьи. Местечковые интересы убивают российский хоккей! И не стоит удивляться, почему мы не побеждаем на ЧМ и Олимпиадах. При таком судействе фавориты теряют навык борьбы. На ЧМ и ОИ судят не так. Люди летят за свои кровные поддержать любимую команду.Тренеры ночами не спят, думая о том, как играть с сильными мира сего.А им плюют в лицо», — написал Трахтенберг в своём «твиттере».

Также Трахтенберг объяснил, почему он компетентен в этом вопросе: «В этой жизни видел столько хоккейных матчей и столько взял интервью у хоккеистов-сколько у Вас, земляк, волос на голове не осталось».

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Также информация доступна в официальном «твиттере» Трахтенберга.



