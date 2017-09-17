«Витязь» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Адмирала» в овертайме
17 сентября 2017, воскресенье. 12:24
Хоккей
«Витязь» на выезде оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда вернулась в кубковую восьмёрку Западной конференции. В 12 матчах сезона команда Валерия Белова набрала 13 очков и одержала четыре победы. Команда из Владивостока в каждом из четырёх матчей домашней серии набирала очки — две победы и два поражения.
Подмосковная команда сумела отыграться с 0:2, а затем и с 2:3. В овертайме победу «Витязю» принёс Никлас Бурстрём.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
3 : 4
2:0, 0:2, 1:1, 0:1
Витязь
Московская область
1:0 – Краснослободцев (Ткачёв, Моррисонн) – 00:57 (5x5), 2:0 – Александров (Ткачёв, Бартулис) – 06:54 (5x4), 2:1 – Афиногенов (Никулин) – 21:27 (5x5), 2:2 – Макеев (Горак) – 27:22 (4x5), 3:2 – Курашов (Ткачёв, Райт) – 40:39 (5x5), 3:3 – Мозик (Горак) – 58:34 (5x5), 3:4 – Бурстрём (Риссанен, Макеев) – 61:28 (3x3)
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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.