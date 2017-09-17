«Витязь» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Адмирала» в овертайме

«Витязь» на выезде оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда вернулась в кубковую восьмёрку Западной конференции. В 12 матчах сезона команда Валерия Белова набрала 13 очков и одержала четыре победы. Команда из Владивостока в каждом из четырёх матчей домашней серии набирала очки — две победы и два поражения.

Подмосковная команда сумела отыграться с 0:2, а затем и с 2:3. В овертайме победу «Витязю» принёс Никлас Бурстрём.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

