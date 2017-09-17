Объявлены составы «Барыса» и «Сибири», в воротах новосибирцев — Красиков

«Барыс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ в Астане. Место в воротах новосибирской команды займёт Алексей Красиков.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Диц, Доус — Вей — Фрэттин;
Семёнов — Шалапов, Михайлис — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Савченко — Липин, Жайлауов — Сагадеев — Бельгибаев;
Полохов, Маркелов — Гурков — Никулин — Балдин.
«Сибирь»:
Красиков (Салак);
Воробьёв — Верещагин, Бергстрём — Закриссон — Сигарёв;
Игнатович — Алексеев, Коньков — Шаров — Энлунд;
Полашек — Наумов, Ткаченко — Основин — Первушин;
Демидов, Барбашев — Земченко — Зырянов.
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