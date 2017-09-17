«Северсталь»: у Чернова — 350-е очко в карьере, у Вишневского — 100-е в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» — «Северсталь» (4:2) ознаменовался юбилейными достижениями двух игроков череповецкой команды. Об этом клуб информирует в своём «твиттере».

Защитник «Северстали» Виталий Вишневский набрал своё сотое очко на уровне КХЛ. В активе игрока обороны в настоящее время 30 заброшенных шайб и 70 голевых передач.

Шайба, которую забросил форвард череповецкой команды Павел Чернов, стала его 350-м очком за карьеру. В активе игрока команды из Череповца теперь 151 заброшенная шайба и 199 голевых передач.