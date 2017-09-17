Курашов: на выезде «Адмиралу» надо брать очки по максимуму

Защитник «Адмирала» Даниил Курашов прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:4 ОТ). Дальневосточники дважды упустили преимущество в счёте — 2:0 и 3:2 — и уступили в овертайме. Курашов в этом матче отметился голом. Это первый гол хоккеиста в КХЛ.

«Шайбу отдали. Это был игровой момент. Я уже даже и забыл, как получилось. Первая шайба не запоминается, как мне кажется. Такие эмоции… Трибуны начали кричать. Потом уже всё забыл, начали играть дальше.



Играли здорово, чуть-чуть подвела концентрация. Опять пропустили шайбу на последних минутах. Овертайм — пропустили гол. Всё. Хорошее впечатление от домашней серии. Хорошо проводили игры. Дальше — выездная серия, надо брать по максимуму очки», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале клуба в Youtube.