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«Авангард» — «Югра»: Анелёв набрал очки в первом же матче после травмы

17 сентября 2017, воскресенье. 14:39 Хоккей

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Югра» стал первым для шведского защитника омской команды Юнаса Анелёва. Он восстановился от травмы и отметился голевым пасом в первом же матче сезона.

При этом нападающий омской команды Дмитрий Кугрышев забивает в третьем матче подряд, в том числе во втором матче подряд с «Югрой». Ранее он принёс омичам победу в сибирском дерби в Новосибирске.

Подошёл к концу первый период матча, омичи ведут со счётом 2:0. Анелёв поучаствовал во всех голах омской команды — на его счету 2 (0+2) очка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра Дмитрий Кугрышев
Новости. Хоккей
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