«Авангард» — «Югра»: Анелёв набрал очки в первом же матче после травмы

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Югра» стал первым для шведского защитника омской команды Юнаса Анелёва. Он восстановился от травмы и отметился голевым пасом в первом же матче сезона.

При этом нападающий омской команды Дмитрий Кугрышев забивает в третьем матче подряд, в том числе во втором матче подряд с «Югрой». Ранее он принёс омичам победу в сибирском дерби в Новосибирске.

Подошёл к концу первый период матча, омичи ведут со счётом 2:0. Анелёв поучаствовал во всех голах омской команды — на его счету 2 (0+2) очка.