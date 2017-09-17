Салминен: я очень легко адаптировался в «Динамо», скорее бы на лёд

Новичок московского «Динамо» Сакари Салминен рассказал об адаптации в команде.



«Я очень легко адаптировался в коллективе. Некоторых ребят я знал давно, а все остальные приняли меня очень тепло. Мы немного поговорили с главным тренером Владимиром Воробьёвым. Он рассказал мне, что хочет видеть. Я понимаю свою роль в команде, но более детально мы сможем говорить после первого матча. Я очень жду, когда смогу сыграть. Я полон сил и заряжен на борьбу. Скорее бы на лёд», — цитирует игрока клубное телевидение.

Салминен: были проблемы с визой, постараюсь помочь «Динамо»

Также видео доступно на официальном канале клуба в Youtube.