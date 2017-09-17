Антон Белов вернулся в состав СКА после травмы

СКА и «Трактор» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. В состав питерцев вернулся защитник Антон Белов — он восстановился от травмы.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Херсли — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Чудинов — Белов, Широков — Калинин — М. Мальцев;
Рундблад — Зуб, Плотников — Прохоркин, Гусев;
Рыков — Рукавишников, Кетов — Тихонов — Каблуков.
«Трактор»:
Демченко (Проскуряков);
Вишневский — Кольцов, Якуценя — Рыбаков — кручинин;
Бэйлен — Бородкин, Йюнге — Виделль — Щехура;
Климонтов — Мамаев, Кравцов — Полыгалов — Пеньковский;
Исаев — А. Петров, Шолохов — Шаров — Тридчиков.
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