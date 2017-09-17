«Сибирь» выиграла 2-й выездной матч с «Барысом», у Красикова — «сухарь»

«Сибирь» выиграла и второй выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». 15 сентября сибиряки выиграли со счётом 3:1. В 11 матчах текущего сезона команда Павла Зубова одержала шесть побед. Команда из Астаны потерпела второе поражение подряд, а до того шесть матчей кряду набирала очки. В десяти матчах сезона у команды Евгения Корешкова шесть побед.

К 14-й минуте матча новосибирская команда вела со счётом 2:0 — отличились Николай Демидов и Иван Верещагин. На 27-й минуте встречи Владислав Наумов упрочил преимущество «Сибири». Ближе к концу третьего периода хозяева поразили пустые ворота соперника. Как итог — 4:0 в пользу «Сибири». Вратарь новосибирской команды Алексей Красиков сыграл на ноль.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

