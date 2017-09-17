2 очка Анелёва помогли «Авангарду» во 2-й раз одолеть «Югру», 4-я победа кряду

«Авангард» на своём льду одержал победу над «Югрой». Это вторая победа омичей над югорчанами подряд (12 сентября на выезде «Авангард» выиграл со счётом 7:0) и четвёртая подряд после поражений от ЦСКА и «Витязя». Команда Андрея Скабелки одержала восемь побед в 10 матчах сезона. «Югра» потерпела четвёртое поражение подряд. В 10 матчах сезона у команды Игоря Захаркина три победы.

По итогам первой двадцатиминутки омичи вели со счётом 2:0 — шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (он отличается голами в третьем матче подряд) и Валентин Пьянов. Во второй трети матча Андрей Анкудинов сократил разрыв в счёте до минимума, а в третьем периоде гости сравняли счёт стараниями Константина Майорова. В овертайме Кирилл Семёнов принёс омской команде победу. Омичи выиграли все овертаймы в текущем сезоне — четыре из четырёх.

Защитник «Авангарда» Юнас Анелёв отметился 2 (0+2) очками в первом матче сезона — он только восстановился от травмы.

«Авангард» — «Югра»: Анелёв набрал очки в первом же матче после травмы

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.