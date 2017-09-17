Григоренко сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Динамо» Мн

Объявлены составы минского «Динамо» и «Магнитки» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Динамо» Минск:
Также информация доступна в официальном «твиттере» минской команды.
«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин — Шаус, Григоренко — Коварж — Мозякин;
Бирюков — Дронов, Филиппи — Эллисон — Осала;
Будкин — Денисов, Тимкин — Берестенников — Платонов;
Хабаров, Швырёв, Калетник — Казионов — Косов.
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