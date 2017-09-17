Захаркин: «Югру» рано списывают, в октябре мы будем другой командой

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги встречи с «Авангардом», в которой его команда уступила в овертайме со счётом 2:3

«Хочу сказать, что болезнь, которую я не могу искоренить, – нарушение дисциплины из матча в матч. Мы играли пять дней назад с «Авангардом», пропускали голы два в два, сегодня то же самое. Это на самом деле проблема, именно в таких нюансах складывается класс команды, её турнирное положение.

Мы много работаем, но результат приходит очень медленно. Я не могу упрекнуть ребят, они сегодня вышли с отличным настроем, здесь в Омске играть здорово, публика правильно реагирует практически на любые ситуации. Мы проигрываем в разгоне атаки, у нас не получается грамотно сыграть в этих моментах, поэтому мало забиваем.

Ситуация контролируемая, мы много работаем, если ребята и дальше будут с таким волевым настроем выходить на игру, то всё будет нормально. Не вижу ничего страшного в нашей турнирной ситуации, не вижу паники и каких-то проблем ни в команде, ни в клубе вообще. Сейчас нам не так важен результат, как выстроить командную игру. Каждая игра – новый тест. Удивляет, что «Югру» уже списали из КХЛ, в рейтинге несколько критериев, не только результат. Думаю, мы будем другой командой уже в октябре.

Хорошо, что впервые в сезоне выиграли третий период, до этого нам мешала то сила соперника, то собственная глупость, как в матче с Ригой. Сегодня мы этот отрезок выиграли, но этого недостаточно», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

2 очка Анелёва помогли «Авангарду» во 2-й раз одолеть «Югру», 4-я победа кряду

Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.