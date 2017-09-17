Скабелка: Лемтюгов, может быть, сыграет в следующем матче

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Югрой» (3:2 ОТ) и рассказал, когда стоит ждать возвращения в состав Николая Лемтюгова.

«Мы знали, что сегодня игра будет отличаться от поединка в Ханты-Мансийске, это было очевидно. Поэтому серьёзно настраивались, первый период провели хорошо, он получился как бы продолжением прошлой встречи.

Со второго отрезка «Югра» добавила в движении, агрессии, у нас пошли ошибки, перестали контролировать шайбу, и соперник этим воспользовался. Конечно, хорошо, что ударно провели овертайм, закрыли «Югру» в зоне и забросили шайбу. Здорово, что уже не в первый раз дожимаем соперника в овертайме, очень важно играть до конца, до победы.

Когда выйдет Лемтюгов? Возможно, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также видео доступно на канале омской команды в YouTube.

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