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К. Майоров: хоккеистам «Югры» хватит уже разговаривать, пора делать дело

17 сентября 2017, воскресенье. 17:40 Хоккей

Нападающий «Югры» Константин Майоров поделился впечатлениями после матча с «Авангардом» (2:3 ОТ)

«Получился тяжёлый матч, мы к нему готовились, настраивались. Предыдущие игры сложились для нас неудачно, серьёзно поговорили с ребятами, сделали выводы. Но нам хватит разговаривать, пора уже делать дело. Сегодня уже отыгрались с 0:2, бились, старались. Где-то не получалось, но всё же сравняли, а в овертайме дело удачи.

На нас никак не давит ситуация с рейтингом КХЛ, мы не думаем о том, что этот сезон последний для «Югры», а просто выходим и играем в хоккей. Итоги рейтинга подведём после сезона», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра
Новости. Хоккей
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