Анелёв: вернуться на лёд после перерыва – прекрасное чувство

Защитник «Авангарда» Юнас Анелёв прокомментировал встречу с «Югрой» (3:2 ОТ), а также рассказал о своих эмоциях после возвращения в состав омской команды.

«Прекрасное чувство – вернуться после долгого перерыва, быть со своими партнёрами. Я думаю, нам нужно было выигрывать в основное время, но любая победа важна. Что касается моего физического состояния, то я чувствовал себя отлично. Я усердно тренировался, сначала сам, затем с командой, поэтому чувствую себя здорово и готов идти с «Авангардом» вперёд.

В первом игровом отрезке была установка сразу играть активно, тем более что мы играем дома. Во втором периоде соперник перехватил инициативу, а мы немного подсели, в том числе эмоционально, отошли от нашей системы, плана на игру и поплатились пропущенной шайбой. Думаю, затем мы вернулись к выполнению тренерского задания. В третьем периоде у нас было несколько хороших моментов, шайба то лежала на линии ворот, то попала в перекладину, но нам нужно больше бросать, и тогда голы придут.

Удивлён ли преображением «Югры» после 0:7 в прошлой игре? Да, но это и есть хоккей, такое бывает», — передаёт слова Анелёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.