Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» на выезде уступил минскому «Динамо». Уральцы потерпели третье поражение кряду и прервали свою серию с набранными очками на отметке в шесть матчей. Минская команда выиграла 4-й матч из 12 в сезоне.

На 3-й минуте встречи Ян Коварж вывел уральцев вперёд, во второй трети матча Мэтт Эллисон и Ярослав Косов упрочили преимущество «Магнитки» — 3:0. В третьем периоде минчане не просто отыгрались, но и вышли вперёд — отличились Александр Китаров (дубль), Александр Павлович (дубль) и Евгений Лисовец.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

