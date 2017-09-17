Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у «Магнитки»
17 сентября 2017, воскресенье. 19:22
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» на выезде уступил минскому «Динамо». Уральцы потерпели третье поражение кряду и прервали свою серию с набранными очками на отметке в шесть матчей. Минская команда выиграла 4-й матч из 12 в сезоне.
На 3-й минуте встречи Ян Коварж вывел уральцев вперёд, во второй трети матча Мэтт Эллисон и Ярослав Косов упрочили преимущество «Магнитки» — 3:0. В третьем периоде минчане не просто отыгрались, но и вышли вперёд — отличились Александр Китаров (дубль), Александр Павлович (дубль) и Евгений Лисовец.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
5 : 3
0:1, 0:2, 5:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Коварж (Мозякин) – 02:58 (5x4), 0:2 – Эллисон (Шаус, Филиппи) – 23:39 (5x5), 0:3 – Косов (Коварж, Григоренко) – 36:00 (5x4), 1:3 – Китаров (Павлович, Волков) – 46:28 (5x5), 2:3 – Павлович (Дюков, Хенкель) – 48:48 (5x5), 3:3 – Китаров (Граньяни) – 52:55 (5x5), 4:3 – Лисовец (Скилле, Граньяни) – 59:15 (5x5), 5:3 – Павлович (Граньяни) – 59:59 (en)
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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.