Гатиятулин: Кравцов травмировал кисть, «Трактор» каждый день теряет игроков

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от питерского СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Понимали, что играли с лидером. Знали, что нельзя очень много ошибаться и удаляться. Уступили. Кравцов травмировался, кисть. Доктора сейчас смотрят, каждый день теряем игроков, и травмы серьёзные. Ещё неизвестно, что с ним, будем делать снимок или здесь, или в Челябинске», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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