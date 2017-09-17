В. Воробьёв: доволен Салминеном, он создал два момента, но Коварж его переиграл

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом», в котором его команда проиграла со счётом 0:1.

«Вратарь у «Автомобилиста» здорово сегодня сыграл. К сожалению, мы не завоевали пятак, о чём говорилось на установке. Нужно работать с вратарём соперника, но, к сожалению, этого не получилось. Мало забиваем, нет угроз, будем работать в этом компоненте. Есть претензии к нападающим. Ещё бы отметил, что у нас не работает большинство.

Дебютом Салминена доволен. Парень создал два момента, но вратарь соперника переиграл наших игроков. У нас впереди серия из восьми матчей, будем готовиться. У нас выбыл Брюквин. У него небольшое повреждение, а в поездку отправятся Терещенко, Варнаков и Рылов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.