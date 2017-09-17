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Губарев: Гатиятулина изменения в «Тракторе» не коснутся, не хотим рубить сплеча

17 сентября 2017, воскресенье. 20:16 Хоккей

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев после поражения от СКА (0:5) прокомментировал выступление команды в последних матчах.

«Хочу вернуться домой, всё взвесить и оценить полностью ситуацию и тогда уже делать какие-то выводы. Не хочу рубить сплеча. Анвара Гатиятулина это точно не касается. Может быть, никого не коснётся. Были эмоции, сейчас надо взвесить.

Я понимаю, что все виноваты в этой ситуации, я в том числе, потому что команда на старте чемпионата буксует. Сделал заявление на сайте «Трактора» на эмоциях, иногда нужна встряска. Вроде одну игру сыграли нормально, был серьёзный разговор, опять нас клонит не в ту сторону. Хотелось бы психологически встряхнуть тренерский штаб, чтобы они как-то испугались, какой-то контрольный звонок был. Домой приедем, будет встреча с руководством, будем думать, что делать дальше», — передаёт слова Губарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Гатиятулин: Кравцов травмировал кисть, «Трактор» каждый день теряет игроков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Трактор Евгений Губарев
Новости. Хоккей
17 сентября 2017, воскресенье
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