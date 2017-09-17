С. Салминен: у «Динамо» был шанс на победу, но, чтобы выигрывать, надо забивать

Новичок московского «Динамо» Сакари Салминен рассказал о своих впечатлениях от дебюта за столичную команду.

«Думаю, что у нас был шанс на победу, но для того, чтобы выигрывать, нам надо забивать. Какие у меня впечатления от Москвы и от клуба? Всё хорошо. Разочарован тем, что мы сегодня проиграли, будем готовиться к следующей игре. Помогал ли мне Хиетанен? Да, он подсказывал мне то, что было нужно», — передаёт слова Салминена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.