Аболс: у «Лады» пожар с центрами и нехватка нападающих

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс дал свой комментарий после поражения в гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (1:2).

«Первый период отыграли ровно, в равной борьбе, во втором проиграли, «Локомотив» забил дважды с контратаки. Если первый гол это явная недоработка, то второй — несчастный случай, попали в своего, и Новотны уже не смог догнать. Третий период хорошо отыграли, но «Локомотив» выручил вратарь, особенно момент в большинстве. Антон Красоткин у нас тоже провёл хороший матч.

В сложившейся ситуации Капустину можно найти применение везде. У нас пожар с центрами, когда Новотны ушёл в раздевалку, остались с одним центром, снова перевели Кирилла с фланга.

Усиление в атаке за счёт тактики? Это навряд ли. У нас нехватка нападающих. У «Локомотива» тоже звенья показывают не слишком разный хоккей, но у нас нет даже таких исполнителей», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Лада» уступила «Локомотиву» и потерпела восьмое поражение подряд

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