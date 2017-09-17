Кудашов: будем принимать решения по дисциплине, Полунин поедет играть в МХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов ответил на вопросы журналистов после домашней победы над тольяттинской «Ладой» (2:1).

«В одном издании сегодня было написано, что «Локомотив» ждёт лёгкая прогулка. Акцент на установке перед игрой был именно на это. Мы просили серьёзно отнестись к сопернику, настроиться, как на раненого зверя. Благодарен ребятам, что отнеслись серьёзно, где-то даже отдали шайбу и инициативу ради результата. Также отмечу игру обоих вратарей.

Последние игры в концовке действительно как будто играем в баскетбол: штрафные, валидол, разыгрываем на тоненького. Сегодня нас и дисциплина подвела. Это оттого что при счёте 2:0 теряется концентрация, идут необязательные удаления. Вот и получается баскетбол в концовке. Конечно, по дисциплине мы обязаны какие-то меры принимать, завтра Полунин, например, поедет в МХЛ играть.

Вы посмотрите, как складываются игры в этом сезоне. Ведёт «Адмирал», ведёт Омск в матче с «Югрой», но быстро всё меняется. Средний уровень команд подравнялся, поэтому надо забыть о названиях на майках.

Мы в предсезонку Кадейкина отвели чуть в сторону, он не играл, а тренировался. За счёт этого он в неплохой форме, предсезонка у него была немного отложенной, а через игры и нужный тонус пришёл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.