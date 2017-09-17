Зернов: «Лада» играла неплохо, но за неплохую игру очков никто не даёт

Форвард «Лады» Денис Зернов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:2).



«Мы в очередной раз играли неплохо, но не получилось выиграть, а за неплохую игру очков никто не даёт. У нас много моментов в большинстве, но реализация подводит, и это напрямую сказывается на результате матчей. Не хватает совсем чуть-чуть. В этом матче смогли одно реализовать, но в равных составах пропустили дважды. Должны были ещё забивать в большинстве.

Личная статистика для меня не на первом месте, поэтому я бы согласился и дальше не набирать очки, если бы команда побеждала. Больше всего беспокоит, что спад в результативности не даёт помочь команде прервать серию поражений и одержать победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.