Павлович: «Магнитка» перестала играть, а «Динамо» забило удачные голы

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3).



«Что происходило в первых двух периодах? Не работали по системе, которую от нас требовали. В третьем периоде провели пару хороших смен, зацепились за шайбу, «Металлург» перестал играть, а мы забили удачные голы, сыграли как команда. Нас подвели удаления, вы видели, как они реализуют большинство. Тренеры перед игрой просили нас реже удаляться, но не получилось.



Конечно, отдых нужен. Мы сыграли 12 игр практически через день. Была череда неудач, это сказывалось психологически, поэтому важно сейчас побыть дома с семьёй, немножко порадоваться жизни, но важно не расслабляться. Пусть это останется в раздевалке, всё равно по-английски не поймёте. Я шучу», — рассказал хоккеист.

Дуайер: показали, что минское «Динамо» — настоящая команда