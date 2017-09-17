Китаров: минское «Динамо» проверяло болельщиков в матче с «Магниткой»

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3). Минчане забили 5 голов за период и отыгрались с 0:3.



«Проверяли болельщиков. Хотели посмотреть, останутся они с нами в сложный момент или нет. Они остались, молодцы! Как удалось переломить ход игры? Забили хорошие рабочие шайбы, это подняло настроение. С новыми силами пошли вперёд, и нам это воздалось.

Когда поняли, что можем выиграть? После первой пропущенной шайбы была уверенность, что сломим сопротивление соперника, но что-то не получалось. Лишь в третьем периоде нащупали игру, и дело пошло.

Спокойно поговорили в раздевалке, поняли, что нам нужно делать на льду, и просто выполнили задание тренера», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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