175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня в МХЛ

18 сентября 2017, понедельник. 00:40 Хоккей

17 сентября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошли десять матчей. Очередной игровой день принёс следующие результаты.

«Амурские Тигры» оказались сильнее «Капитана» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
3 : 1 2:1, 1:0, 0:0
Капитан
Ступино
1:0 – Мисько (Лушников) – 08:42 (5x5), 1:1 – Гараев (Старков, Кашафетдинов) – 10:42 (5x5), 2:1 – Волошин (Заседа, Беляков) – 18:52 (5x5), 3:1 – Лушников (Мисько, Недилько) – 34:10 (5x5)

«Тайфун» уступил «Русским Витязям» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1 : 4 0:0, 0:3, 1:1
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Верба (Гончаров) – 27:45 (5x5), 0:2 – Верба (Храпский, Гончаров) – 34:28 (5x5), 0:3 – Павлов (Пенышкин, Клисунов) – 34:56 (5x5), 0:4 – Гончаров – 41:31 (5x5), 1:4 – Никитин (Силуянов, Ткачков) – 51:22 (5x4)

«Омские Ястребы» уверенно обыграли «Сарматов» — 4:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Жукенов (Мельников) – 16:19 (5x5), 2:0 – Блинов (Мельников, Жукенов) – 46:32 (5x5), 3:0 – Рюмкин (Самохвалов) – 55:03 (5x4), 4:0 – Рожковский (Бугров, Мельников) – 58:49 (5x5)

«Ирбис» вырвал победу у «Толпара» — 3:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 2 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Толпар
Уфа
1:0 – Валеев (Мужиков, Марушев) – 00:33 (5x5), 2:0 – Галимов – 10:13 (5x4), 2:1 – Абдеев – 15:38 (5x4), 2:2 – Пустозёров (Сорокин, Синявский) – 32:45 (5x5), 3:2 – Крутов – 65:00 ( ПБ)

«Реактор» переиграл «Мамонтов Югры» -3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Шафигуллин (Галеев, Шарифьянов) – 02:11 (5x4), 1:1 – Шэн (Попов) – 11:45 (5x5), 2:1 – Хасанов (Хафизов) – 32:38 (5x5), 3:1 – Тимиров (Пузанов, Шарифьянов) – 40:42 (5x5), 3:2 – Ваулин (Беляев, Шэн) – 45:55 (5x5)

«Спутник» вырвал победу у «Тюменского Легиона» -4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
4 : 3 1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Козин (Шарипов) – 13:03 (5x5), 2:0 – Лазарев – 21:57 (5x5), 2:1 – Плёнкин (Воробьёв) – 23:17 (5x4), 2:2 – Кондрашин (Арзамасцев, Плёнкин) – 34:42 (5x4), 3:2 – Бархаткин (Антонов) – 54:49 (5x5), 3:3 – Плетников (Волков) – 59:48 (5x5), 4:3 – Бархаткин – 65:00 ( ПБ)

ХК «Рига» проиграла «Красной Армии» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 3 0:2, 0:1, 1:0
Красная Армия
Москва
0:1 – Лобанов (Исхаков, Филин) – 18:12 (5x4), 0:2 – Назаров – 19:30 (5x5), 0:3 – Мирошниченко (Исхаков, Филин) – 26:02 (5x4), 1:3 – Мисюс (Хомяков, Лейниекс) – 42:40 (5x4)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел питерское «Динамо» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Баранов (Жабреев) – 16:16 (5x5), 1:1 – Свобода (Харинов, Хуан) – 22:24 (5x5), 2:1 – Кокшаров (Виитанен) – 23:13 (5x5), 3:1 – Крутий (Цуриков) – 59:48 (en)

«Алмаз» уступил МХК «Спартак» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
МХК Спартак
Москва
1:0 – Грачёв (Морулёв, Марков) – 26:10 (5x5), 1:1 – Сорокин (Сходцев) – 30:00 (5x5), 1:2 – Клепко (Царёв, Ревацкий) – 48:00 (5x5), 1:3 – Розанов – 58:58 (en)

Команда «СКА-Серебряные Львы» проиграла команде СКА-1946 — 0:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Калабушкин (Царюк, Милёхин) – 44:30 (5x4), 0:2 – Царюк (Шабаров) – 50:54 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар МХК Алмаз МХК Амурские Тигры МХК Динамо Санкт-Петербург МХК Ирбис Казань МХК Красная Армия МХК Мамонты Югры МХК Омские Ястребы МХК Реактор МХК Рига МХК Русские Витязи МХК Сарматы МХК СКА-1946 МХК СКА-Серебряные Львы МХК Спартак МХК Спутник Альметьевск МХК Тайфун МХК Толпар МХК Тюменский Легион ХК Капитан
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
00:40 Результаты игрового дня в МХЛ
00:12 «Аризона» обменяла форварда Макгинна во «Флориду», получив защитника Демерса
17 сентября 2017, воскресенье
23:43 Защитник «Динамо» Мн Граньяни преодолел рубеж в 50 голевых передач в КХЛ
23:15 Китаров: минское «Динамо» проверяло болельщиков в матче с «Магниткой»
22:56 Г. Белоусов: в домашней серии «Лада» должна собраться и начать выигрывать
22:37 Павлович: «Магнитка» перестала играть, а «Динамо» забило удачные голы
22:19 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:13 Зернов: «Лада» играла неплохо, но за неплохую игру очков никто не даёт
21:54 Дуайер: показали, что минское «Динамо» — настоящая команда
21:47 И. Воробьёв: «Магнитке» пришлось тяжело в Минске, не хватило сил
21:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:00 Кудашов: будем принимать решения по дисциплине, Полунин поедет играть в МХЛ
20:57 Аболс: у «Лады» пожар с центрами и нехватка нападающих
20:32 С. Салминен: у «Динамо» был шанс на победу, но, чтобы выигрывать, надо забивать
20:17 Губарев: СКА, можно сказать, сборная России, остановит «армейцев» расхлябанность
20:16 Каблуков: у СКА нет задачи выиграть 12, 16 матчей, поставить какой-то рекорд
20:16 Губарев: Гатиятулина изменения в «Тракторе» не коснутся, не хотим рубить сплеча
20:05 Зуб: не спрашивайте меня, когда СКА проиграет, мы всегда выходим на победу
20:03 Бойд: «Динамо» пыталось пробить Коваржа, но он был слишком хорош
19:52 Крикунов: просили ребят сыграть так, чтобы домой поехали в хорошем настроением
19:50 Прохоркин: когда СКА проиграет? Надеюсь, в ближайшие два сезона не проиграем
19:48 В. Воробьёв: доволен Салминеном, он создал два момента, но Коварж его переиграл
19:46 Ковальчук: с «Магниткой» провели одну из худших игр, после сделали выводы
19:45 Гатиятулин: Кравцов травмировал кисть, «Трактор» каждый день теряет игроков
19:36 Знарок: о рекорде СКА по победам на старте сезона ничего не знаю
19:23 «Лада» уступила «Локомотиву» и потерпела восьмое поражение подряд
19:22 Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и вырвало победу у «Магнитки»
19:19 СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона
19:15 СКА разгромил «Трактор», идёт в сезоне без поражений — 12 побед подряд
19:12 Гола Кучерявенко хватило «Автомобилисту» для победы над московским «Динамо»
18:52 Форвард Шмелёв возвращается из ВХЛ в «Спартак»
18:37 «Авангард»: Кугрышев достиг отметки в 100 голевых пасов в КХЛ, Медведев — 200
18:16 СКА — «Трактор»: Демченко пропустил три шайбы за 3.23 и был заменён
18:05 Е. Корешков: «Сибирь» полностью заблокировала все броски первого звена «Барыса»
18:00 П. Зубов: благодарен игрокам «Сибири» за то, что взяли 6 очков
17:55 Булянский: знаю, что болельщики «Югры» ждали моего возвращения из «Рубина»
17:51 Анелёв: вернуться на лёд после перерыва – прекрасное чувство
17:40 К. Майоров: хоккеистам «Югры» хватит уже разговаривать, пора делать дело
17:26 Скабелка: Лемтюгов, может быть, сыграет в следующем матче
17:13 Захаркин: «Югру» рано списывают, в октябре мы будем другой командой
16:58 Григоренко сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Динамо» Мн
16:51 «Локомотив» и «Лада» назвали составы на матч в Ярославле
16:39 Объявлены составы «Динамо» и «Автомобилиста», Салминен в 3-м звене москвичей
16:26 2 очка Анелёва помогли «Авангарду» во 2-й раз одолеть «Югру», 4-я победа кряду
16:19 «Сибирь» выиграла 2-й выездной матч с «Барысом», у Красикова — «сухарь»
Все новости RSS
Партнерский контент