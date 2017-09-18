Результаты игрового дня в МХЛ

17 сентября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошли десять матчей. Очередной игровой день принёс следующие результаты.
«Амурские Тигры» оказались сильнее «Капитана» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Хабаровск
3 : 1 2:1, 1:0, 0:0
Ступино
1:0 – Мисько (Лушников) – 08:42 (5x5), 1:1 – Гараев (Старков, Кашафетдинов) – 10:42 (5x5), 2:1 – Волошин (Заседа, Беляков) – 18:52 (5x5), 3:1 – Лушников (Мисько, Недилько) – 34:10 (5x5)
«Тайфун» уступил «Русским Витязям» — 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Приморский край
1 : 4 0:0, 0:3, 1:1
Чехов
0:1 – Верба (Гончаров) – 27:45 (5x5), 0:2 – Верба (Храпский, Гончаров) – 34:28 (5x5), 0:3 – Павлов (Пенышкин, Клисунов) – 34:56 (5x5), 0:4 – Гончаров – 41:31 (5x5), 1:4 – Никитин (Силуянов, Ткачков) – 51:22 (5x4)
«Омские Ястребы» уверенно обыграли «Сарматов» — 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омская область
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Оренбург
1:0 – Жукенов (Мельников) – 16:19 (5x5), 2:0 – Блинов (Мельников, Жукенов) – 46:32 (5x5), 3:0 – Рюмкин (Самохвалов) – 55:03 (5x4), 4:0 – Рожковский (Бугров, Мельников) – 58:49 (5x5)
«Ирбис» вырвал победу у «Толпара» — 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Казань
3 : 2 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Уфа
1:0 – Валеев (Мужиков, Марушев) – 00:33 (5x5), 2:0 – Галимов – 10:13 (5x4), 2:1 – Абдеев – 15:38 (5x4), 2:2 – Пустозёров (Сорокин, Синявский) – 32:45 (5x5), 3:2 – Крутов – 65:00 ( ПБ)
«Реактор» переиграл «Мамонтов Югры» -3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Нижнекамск
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Ханты-Мансийск
1:0 – Шафигуллин (Галеев, Шарифьянов) – 02:11 (5x4), 1:1 – Шэн (Попов) – 11:45 (5x5), 2:1 – Хасанов (Хафизов) – 32:38 (5x5), 3:1 – Тимиров (Пузанов, Шарифьянов) – 40:42 (5x5), 3:2 – Ваулин (Беляев, Шэн) – 45:55 (5x5)
«Спутник» вырвал победу у «Тюменского Легиона» -4:3 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Альметьевск
4 : 3 1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0
Тюмень
1:0 – Козин (Шарипов) – 13:03 (5x5), 2:0 – Лазарев – 21:57 (5x5), 2:1 – Плёнкин (Воробьёв) – 23:17 (5x4), 2:2 – Кондрашин (Арзамасцев, Плёнкин) – 34:42 (5x4), 3:2 – Бархаткин (Антонов) – 54:49 (5x5), 3:3 – Плетников (Волков) – 59:48 (5x5), 4:3 – Бархаткин – 65:00 ( ПБ)
ХК «Рига» проиграла «Красной Армии» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Рига
1 : 3 0:2, 0:1, 1:0
Москва
0:1 – Лобанов (Исхаков, Филин) – 18:12 (5x4), 0:2 – Назаров – 19:30 (5x5), 0:3 – Мирошниченко (Исхаков, Филин) – 26:02 (5x4), 1:3 – Мисюс (Хомяков, Лейниекс) – 42:40 (5x4)
«Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел питерское «Динамо» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Пекин
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
Санкт-Петербург
0:1 – Баранов (Жабреев) – 16:16 (5x5), 1:1 – Свобода (Харинов, Хуан) – 22:24 (5x5), 2:1 – Кокшаров (Виитанен) – 23:13 (5x5), 3:1 – Крутий (Цуриков) – 59:48 (en)
«Алмаз» уступил МХК «Спартак» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Череповец
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Москва
1:0 – Грачёв (Морулёв, Марков) – 26:10 (5x5), 1:1 – Сорокин (Сходцев) – 30:00 (5x5), 1:2 – Клепко (Царёв, Ревацкий) – 48:00 (5x5), 1:3 – Розанов – 58:58 (en)
Команда «СКА-Серебряные Львы» проиграла команде СКА-1946 — 0:2.