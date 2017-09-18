Варламов сыграл за «Колорадо» впервые за восемь месяцев

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов вернулся к игровой практике спустя восемь месяцев, сообщается на официальном сайте НХЛ. Россиянин принял участие в двустороннем матче, в котором «бордовые» с Варламовым в воротах уступили «белым» — 2:6. Голкипер, который пропустил вторую половину минувшего сезона из-за двух операций на бёдрах, отразил 23 броска из 28.

«Несмотря на то что в мои ворота влетели пять шайб, чем я не могу быть доволен, физически я чувствую себя хорошо. Я даже не устал. Мне предстоит набрать игровую форму. На тренировках я чувствую себя неплохо, пришло время участвовать в матчах.

Для меня было очень важно начать играть. Здорово, что у меня была возможность провести на льду все 60 минут, потому что прошло очень много времени. Вначале я чувствовал себя не очень комфортно, но затем всё было лучше и лучше», — сказал Варламов.