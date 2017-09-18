«Вегас» забросил 9 шайб «Ванкуверу», одержав первую победу в истории

«Вегас Голден Найтс» одержал первую в своей истории победу, разгромив в предсезонном матче «Ванкувер Кэнакс» — 9:4. Наиболее весомый вклад в победу «Вегаса» внесли нападающие Тайлер Вонг, набравший 4 (3+1) очка, Томас Носек, у которого 3 (1+2) очка, и Томаш Хика, отличившийся дважды. Отметим, что у Вонга даже нет контракта НХЛ — он является игроком клуба АХЛ «Чикаго Вулвз».

В матче принял участие лишь один россиянин. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду чуть более 13 минут и не нанёс ни одного броска по воротам «Голден Найтс».

Предсезонный матч

«Ванкувер» — «Вегас» — 4:9 (2:4, 0:1, 2:4).