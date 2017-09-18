Кручинин: СКА поиздевался над «Трактором», нам стыдно за такую игру

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал разгромное поражение от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сказать-то и нечего особо… Поиздевались над нами, безобразие просто, нам стыдно за такую игру. Больше нечего сказать. Так сразу не разобраться, что происходит с командой. Ничего не получается: игры нет, обороны нет, атаки нет. Вроде разбираемся, смотрим ошибки, договариваемся. С «Динамо» сыграли неплохо, думали, на этой волне сейчас поймаем свою игру. В Ярославле ничего не получилось, сегодня вообще было безобразие. В психологическую яму определённо попали.

Когда проигрываешь так много, уверенности явно не прибавляется. Психологические проблемы тоже есть, надо выбираться из этого. В прошлом году тоже были серии, по восемь матчей проигрывали, потом давали победные серии. Надеюсь, в скором будущем — домашней серии, удастся вернуться на победную серию, набраться уверенности, вернуть игру и доверие болельщиков», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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