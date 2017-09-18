Купер: не обещаю, что Стэмкос будет играть вместе с Кучеровым и Наместниковым

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер не готов утверждать, что сохранит тройку Никита Кучеров — Стивен Стэмкос — Владислав Наместников.

«Не обещаю, что они будут играть вместе, но Стэмкос пропустил девять месяцев. Он хорошо играл с Кучеровым и Наместниковым, когда получил травму. И я хочу, чтобы ему сейчас было комфортно на льду. Поэтому он играет со знакомыми ему партнёрами. Посмотрим, что покажут предсезонные матчи.

Мне понравился Стэмкос. Он в отличной форме, с нетерпением ждёт начала сезона. Это обычное состояние любого игрока в первые несколько дней сборов. Он очень много работал, чтобы вернуться в состав, чтобы снова набрать форму. У него есть цель, и это приятно видеть», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.