Дэйли: Китай — это чистый холст, надеемся, НХЛ привлечёт его внимание к хоккею

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поделился ожиданиями от предсезонных матчей между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз», которые пройдут в Пекине и Шанхае.

«Мы надеемся, что две команды НХЛ с лучшими игроками мира позволят привлечь внимание. Но в то же время мы понимаем, что перед нами — абсолютно пустой холст.

Наверное, мы не находились на нужном этапе эволюции, чтобы вложить в японский рынок нужное количество ресурсов и создать там что-то постоянное (В 1997 году НХЛ провела два матча регулярного чемпионата в Японии. — Прим. «Чемпионата».) Но сейчас разница в том, что как лига и как бизнес мы имеем возможность вложить необходимые силы, чтобы хоккей закрепился на радаре Китая.

Мы не намерены ограничиваться одним мероприятием. Наша задача — проводить их регулярно, раз в год или даже чаще. Сейчас мы делаем первый шаг в этом направлении. У нас будет возможность заложить фундамент и сделать НХЛ заметным игроком на этом рынке", — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.