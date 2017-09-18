Пашков: потенциал Кареева выше, чем у Скривенса, он теряет драгоценное время

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре российских вратарей на старте сезона КХЛ.

«Не могу сказать, что ситуация с российскими голкиперами сейчас безоблачная. Понятно, что основная ставка в сборной делается на „армейский“ дуэт Илья Сорокин — Игорь Шестёркин, но старт чемпионата идеальным для этих молодых голкиперов не получился. Шестёркин в СКА поначалу был за спиной Коскинена, Сорокин в ЦСКА получал большее игровое время, однако играл не безошибочно, как, например, во Владивостоке. Впрочем, до Олимпиады ещё четыре месяца регулярного чемпионата, так что у дуэта основных вратарей сборной есть время подтянуться.

О Кошечкине всем хоккейным специалистам всё давно известно. Его потолок на международном уровне был определён не вчера и даже не позавчера, выше этой отметки Василий уже не поднимется. Точнее говоря, у самого Кошечкина нет или желания, или возможности эту отметку преодолеть.

Ситуация с Кареевым, наоборот, не понятная. В «Салавате» в олимпийский сезон он практически не играет. И это большая проблема для 22-летнего таланта. Теряем вратаря уровня сборной… Вестерлунд делает ставку на сиюминутный результат — иначе он в клубе просто не удержится. В итоге практически все матчи «Салавата» отыграл Скривенс, получивший карт-бланш. Ну а Кареев обречён терять драгоценное в его возрасте время. На мой взгляд, это два равноценных голкипера. Более того, учитывая возраст Кареева, его потенциал выше. Но нужна игровая практика, без которой расти невозможно. Ещё летом говорил, что замена Сведберга на Скривенса — из категории «шило на мыло». И здесь, увы, никаких сюрпризов — североамериканец не стабилен, допускает школьные ошибки. Другое дело, что результат у «Салавата» пока есть, поэтому особого внимания на ошибки Скривенса никто не обращает", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.