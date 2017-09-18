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«Аризона» отменила предсезонный матч с «Кингз» из-за плохого качества льда

18 сентября 2017, понедельник. 10:06 Хоккей

Президент «Аризоны Койотс» Стив Паттерсон сообщил, что клуб отменил предсезонный матч с «Лос-Анджелес Кингз», который должен был пройти 18 сентября на «Хила Ривер Арене». Игру пришлось отменить из-за плохого качества льда, которое возникло после проведения на стадионе концерта 16 сентября.

«Мы знали, что наши болельщики и партнёры были воодушевлены тем, что завтра увидят игру „Койотс“. Мы были очень разочарованы, когда узнали, что лёд не годится для проведения матча. Менеджер арены заверил нас, что принял все меры, чтобы привести лёд в хорошее состояние как можно быстрее», — приводятся слова Паттерсона на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
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