Гретцки: еду в Китай повидаться с Кинэном и узнать о местном хоккее

Посол НХЛ знаменитый Уэйн Гретцки отправляется в Шанхай и Пекин, где на нынешней неделе «Ванкувер Кэнакс»» и «Лос-Анджелес Кингз» проведут два предсезонных матча.

Дэйли: Китай — это чистый холст, надеемся, НХЛ привлечёт его внимание к хоккею

«В Китае состоятся два контрольных матча НХЛ, и я впервые в жизни приеду в эту страну. Мы хотим узнать информацию о китайском хоккее, потому что они пытаются подготовиться к Олимпиаде-2022. Кроме того, я давно дружу с Майком Кинэном, который тренирует китайский клуб КХЛ. В этой стране есть возможность развить игру, китайцы хотят создавать новые хоккейные школы. Так что это будет ознакомительная поездка, но также и возможность продвинуть хоккей в новый регион.



Меня часто спрашивают про третий сезон в НХЛ для Коннора Макдэвида. Ему 20 лет, и через пару сезонов он будет капитаном очень хорошей команды. Думаю, что он хорошо справляется с капитанскими обязанностями. Кто-то спросил его не так давно: «Каково это – знать, что вы не поедете на Олимпийские игры?» Макдэвид ответил: «Это отстой», а затем спросил меня, правильно ли он сказал, не перегнул ли палку. И я ответил, что всё верно, что нужно быть честным: ты хотел играть, но это не сработало, поэтому ты разочарован. Нет никаких сомнений, что Коннор стал намного более уверенным, что он чувствует себя комфортнее. Он очень спокоен и не чувствует, что наступает на чьи-то пальцы», — сказал Гретцки в интервью The Athletic.

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