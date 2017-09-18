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Источник: на Грабовского подали в суд из-за самовольного захвата земли

18 сентября 2017, понедельник. 10:33 Хоккей

Соседи белорусского хоккеиста Михаила Грабовского подали на него в суд из-за нарушений при постройке дома. О сложившейся ситуации рассказал один из соседей форварда Александр Макаров.

«Суть в том, что мы (я и ещё три семьи) имели несчастье стать соседями „звезды“ хоккея Михаила Грабовского. Сразу после приобретения участка он приступил к активному самозахвату земли. Не оглядываясь ни на совесть, ни на коллективные жалобы, он оттяпал значительную часть проезжей части, то есть земли общего пользования. Своими действиями существенно усложнил и без того нелёгкую жизнь простых людей. Невзирая на наши обращения (в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, к главе района, в землеустроительные службы района и области), свой участок и захваченную часть единственной дороги Грабовский начал огораживать бетонной стеной высотой семь метров», – цитирует Макарова belaruspartisan.org.

Комиссия сельисполкома после проверки нашла ряд нарушений и предписала снести стену и освободить доступ к земле общего пользования до 1 августа 2017 года, привлечь Грабовского к административной ответственности и отправить запрос в природоохранную службу, так как, помимо дороги, хоккеистом была захвачена прибрежная зона водохранилища Птичь. В установленный срок нарушения не были исправлены, после чего соседи повторно обратились в сельский и районный исполкомы.

«На днях получили ответ, после которого пребываем в шоке. Он гласит, что президент Республики Беларусь лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования. Либо администрацию ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо белорусов уже поделили на касты. И более привилегированному меньшинству предоставляются индульгенции и для них исполнение закона необязательно. Впереди суд, там и выясним, в каком государстве живём», – отметил Макаров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
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