Ламорелло: матч между «Торонто» и «Монреалем» без драк раньше был невозможен

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло поделился впечатлениями от развития хоккея и рассказал о статусе капитанской нашивки в своей команде.



«Самыми большими изменениями в хоккее за последние годы стала сама философия игры, новый стиль, а также увеличение роли катания и техники. Больше никто не цепляет, не хватает, не придерживает. Недавно один из знакомых показывал кусочки матчей Кубка мира — 1996, и игра, которая была там – без удалений, с зацепами – сильно отличается от того, что мы видим нынче. На днях у нас была игра новичков, я сидел рядом с Брэнданом Шэнахэном и сказал ему: «Ты мог представить себе это 10 лет назад? Больше никто не колотит друг друга. Разве в матче «Монреаль» — «Торонто» это было возможно?»



Что касается капитана «Торонто» на предстоящий сезон, то я не удивлюсь, что в этом году капитана у «Мэйпл Лифс» не будет. Но когда придёт время, он обязательно появится. У нас нет никакого графика в этом плане, а в команде много лидеров», — приводит слова Ламорелло The Athletic.

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