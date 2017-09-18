Галлант: надеюсь, болельщики не ждут от «Вегаса» по девять голов в каждом матче

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант прокомментировал победу в первом матче команды. «Рыцари» разгромили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 9:4.



«Мы задрафтовали много игроков, и все молодые ребята впечатляют нас, начиная с лагеря развития и лагеря новичков. Если они пробьются в основную команду — здорово, если они ещё не совсем готовы, то они продолжат своё развитие в низших или юниорских лигах. Но приятно видеть, что они показывают на льду.



Мы забили девять шайб? Я надеюсь, болельщики не ждут, что мы будем столько забивать в каждом матче», — приводятся слова Галланта на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» забросил 9 шайб «Ванкуверу», одержав первую победу в истории