В Сети появилось видео драки Раймо Сумманена с прохожим

В Сети появилось видео драки финского тренера Раймо Сумманена с прохожим. Ранее стало известно, что специалист, известный по работе в «Авангарде», напал на прохожего возле одного из ночных клубов в центре Хельсинки. Он избивал мужчину, лежащего на земле, пока его не оттащил один из свидетелей драки. Iltalehti сообщал, что Сумманен покинул место происшествия до приезда полиции.
Специалист не первый раз попадает в скандальную ситуацию. В сезоне-2014/15 после матча регулярного чемпионата КХЛ в Москве Сумманен предложил главному тренеру «Динамо» Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время матча плей-офф назвал главного тренера «Кокколы» Антти Кархулу педофилом, после чего его вызывали в полицию.
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Видео драки можно посмотреть в YouTube.