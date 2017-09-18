В Сети появилось видео драки Раймо Сумманена с прохожим

В Сети появилось видео драки финского тренера Раймо Сумманена с прохожим. Ранее стало известно, что специалист, известный по работе в «Авангарде», напал на прохожего возле одного из ночных клубов в центре Хельсинки. Он избивал мужчину, лежащего на земле, пока его не оттащил один из свидетелей драки. Iltalehti сообщал, что Сумманен покинул место происшествия до приезда полиции.

Сумманен оказался в центре очередного скандала — напал на прохожего

Специалист не первый раз попадает в скандальную ситуацию. В сезоне-2014/15 после матча регулярного чемпионата КХЛ в Москве Сумманен предложил главному тренеру «Динамо» Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время матча плей-офф назвал главного тренера «Кокколы» Антти Кархулу педофилом, после чего его вызывали в полицию.

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Видео драки можно посмотреть в YouTube.