Клинкхаммер: фамилию Билялетдинова произнести не могу, зову его просто «коуч»

Новичок «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признался, что пока не научился произносить фамилию главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова, а также рассказал, какие различия заметил между Канадой и Россией.

«Фамилию главного тренера „Ак Барса“ произнести не могу, это очень-очень сложно для меня. Я спрашивал у нескольких парней, как его зовут, но пока мне очень сложно выговорить имя и я просто зову его «Коуч!». Не хочу, чтобы все думали, что я отношусь неуважительно, но мне нужно время.

В чём главная разница между Канадой и Россией? Язык, еда. То, как люди приветствуют друг друга при встрече. Разное отношение к религии: в Канаде не так много верующих, в России же большинство людей очень религиозны. И стиль вождения, конечно, – на дорогах очень опасно", — цитирует Клинкхаммера «Спорт Бизнес Online».