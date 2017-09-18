«Ванкувер» подписал просмотровый контракт с китайским вратарём

«Ванкувер Кэнакс» подписал просмотровый любительский контракт с китайским вратарём Зехао Суном. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Это сделано в преддверии двух предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги, которые «косатки» проведут в Шанхае и Пекине с «Лос-Анджелес Кингз».



Сун будет третьим вратарём команды, выполнять роль запасного на матчах, а также примет участие в тренировках «Ванкувера».

21 сентября команды сыграют в Шанхае, а 23-го числа — в Пекине. В 1997 году НХЛ проводила несколько игр регулярного чемпионата в Японии, в Китае же матчи пройдут впервые.