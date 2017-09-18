Вице-президент «Лады: у тренерского штаба есть 3-4 матча на исправление ситуации

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что судьба тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом может решиться в ближайшие три-четыре матча.

Корешков достойно ответил критикам. Рейтинг тренеров в КХЛ. Восток А Андриевский и Аболс сильно разочаровали.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше.

Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы", — цитирует Шляхтина ТАСС.

«Лада» 22 сентября начинает домашнюю серию, в которой сыграет с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», ХК «Сочи», «Салаватом Юлаевым». Тольяттинцы занимают последнее место в Восточной конференции, они проиграли восемь последних матчей.

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