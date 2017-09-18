Защитник Максим Гончаров впервые в сезоне сыграет за «Салават» с «Северсталью»

«Салават Юлаев» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Уфе в 17:00 мск. После травмы в состав уфимской команды вернулся Максим Гончаров. Защитник Денис Куляш и нападающие Евгений Бодров и Артём Фёдоров пропускают встречу, вместо них выйдут Вячеслав Солодухин и Антон Лазарев.
«Салават Юлаев»
Кареев (Скривенс);
Логинов — Гареев, Лисин — Коротков — Макаров;
Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Панин — Гончаров, Солодухин — Зубов — Кокарев;
Елизаров — Петрищев, Лазарев — Бусаров — Майоров.
«Северсталь»
Гудачек (Магарилов);
Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;
Васильев — Мазур, Вовченко — Трубачёв — Странски;
Кудако — Вишневский, Рыбин — Карлин — Кокуёв;
Калашников — Хабаров, Монахов — Щербина — Казаковцев.