Защитник Максим Гончаров впервые в сезоне сыграет за «Салават» с «Северсталью»

«Салават Юлаев» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Уфе в 17:00 мск. После травмы в состав уфимской команды вернулся Максим Гончаров. Защитник Денис Куляш и нападающие Евгений Бодров и Артём Фёдоров пропускают встречу, вместо них выйдут Вячеслав Солодухин и Антон Лазарев.



«Салават Юлаев»

Кареев (Скривенс);

Логинов — Гареев, Лисин — Коротков — Макаров;

Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Панин — Гончаров, Солодухин — Зубов — Кокарев;

Елизаров — Петрищев, Лазарев — Бусаров — Майоров.



«Северсталь»

Гудачек (Магарилов);

Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;

Васильев — Мазур, Вовченко — Трубачёв — Странски;

Кудако — Вишневский, Рыбин — Карлин — Кокуёв;

Калашников — Хабаров, Монахов — Щербина — Казаковцев.