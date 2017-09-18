ХК «Сочи» подтвердил подписание контракта с нападающим Сергеем Шмелёвым

ХК «Сочи» подписал одностороннее соглашение до конца сезона с нападающим Сергеем Шмелёвым. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард расторгнет контракт со «Спартаком» по соглашению сторон и перейдёт в сочинский клуб.

«Спартак» отправлял Шмелёва через список отказов в ВХЛ, а накануне вернул его в основную команду. В текущем сезоне он провёл за «Спартак» два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» и набрал 97 очков.