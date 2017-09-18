Стэмкос: мы с Кучеровым и Наместниковым умные игроки и чувствуем друг друга

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал об игре в одном звене с Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым.

«У нас получается „читать“ друг друга. Мы умные игроки, которые обладают хорошей скоростью и мастерством. В начале прошлого сезона мы добивались успеха, казалось, что мы великолепно чувствуем друг друга на льду. Когда в звене такая „химия“, всё происходит естественно.

У нас получается, потому что оба игрока умеют продолжить комбинацию, когда у тебя нет возможности для броска. На мой взгляд, Кучеров отличный распасовщик и снайпер. Когда ему надо сделать бросок, он может его сделать. Если он хочет стянуть на себя игроков соперника, чтобы сделать пас, он может сделать и это. Чувствую, что я также улучшил эти аспекты в своей игре", — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.