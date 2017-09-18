Действующий чемпион Ночной лиги «Сталкер» стартовал в новом сезоне с ничьей

Действующий чемпион Ночной лиги и обладатель кубка Крутова «Сталкер» провёл первый матч в новом сезоне. Игра в московской «Лиге Мечты» со «Снежинкой» завершилась со счётом 3:3.



«Сталкер» существует четвёртый год и за это время проиграл всего три матча. Два – в рамках финалов в Сочи, ещё один — в плей-офф отборочного этапа, в серии послематчевых бросков.



«У нас пока нет сыгранности, всё-таки первый матч. Товарищеские встречи не проводили, а игры и тренировки – разные вещи. Другой дивизион, другие скорости. Нужно время, чтобы привыкнуть. В „Лиге Мечты“ чуть сложнее — здесь чуть быстрее, чем в дивизионе „40+“. Но не сказать, что нам это не по зубам. Привыкнем. Будем бегать наравне со всеми», — сказал после матча нападающий «Сталкера» Роман Лебедев.

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